Сборная Беларуси по пляжному футболу не вышла в 1/4 финала чемпионата мира

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила выступление на чемпионате мира в парагвайском Асунсьоне, не сумев пробиться в четвертьфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 3-го тура предварительной группы С с россиянами белорусы выигрывали после первой трети со счетом 3:1, но не удержали свое преимущество, уступив в итоге с результатом 3:5. В составе белорусской команды голы забили Олег Гапон, Игорь Бриштель и Иван Константинов. На старте дебютного для себя мирового первенства белорусская команда разгромила сборную Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 5:1, а затем проиграла сенегальцам - 2:7.

Итоговое положение в группе С: Сенегал - 6 очков, Россия - 6, Беларусь - 3, ОАЭ - 3.

В четвертьфиналах, которые пройдут 28 ноября, сыграют Япония - Уругвай, Италия - Швейцария, Бразилия - Россия, Португалия - Сенегал.

Полуфиналы намечены на 30 ноября, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.-0-