ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 27 ноября 2019
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:22 В Бобруйске на пожаре погиб мужчина Происшествия
08:19 В Могилевском районе в ДТП пострадали три человека Происшествия
08:09 Волейболисты "Шахтера" сыграют с сербской "Воеводиной" в ответном матче квалификации ЛЧ Спорт
07:57 БРСМ и Национальная лига молодежи Молдовы заложили основу для долговременного сотрудничества Общество
07:37 Сборная Беларуси по пляжному футболу не вышла в 1/4 финала чемпионата мира Спорт
07:22 Народная артистка России Галина Польских празднует юбилей В мире
07:07 Более 200 оригинальных новогодних экспонатов представили на выставке "ТехноЕлка" в Пинске Регионы
07:00 Картина дня: награждение сборной по гребле, новый резидент "Великого камня" и защита банковских карточек Общество
00:59 Более 20 человек погибли при землетрясении в Албании В мире
00:24 Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане В мире
26.11.19
26.11.19 23:56 Во Франции нашли деталь, оторвавшуюся от самолета Airbus В мире
26.11.19 23:20 Московский "Локомотив" проиграл "Байеру" в Лиге чемпионов Спорт
26.11.19 22:49 ДТП в Молодечненском районе с участием легкового автомобиля и маршрутки: возбуждено уголовное дело Происшествия
26.11.19 22:32 Проект закона о госсекторе могут внести в парламент в 2020 году Экономика
26.11.19 22:26 Из-за природного пожара в Калифорнии эвакуированы более 6 тыс. человек В мире
26.11.19 21:55 Япония усилит сотрудничество с Беларусью - посол Политика
26.11.19 21:50 Минское "Динамо" уступило в овертайме владивостокскому "Адмиралу" в чемпионате КХЛ Спорт
26.11.19 21:46 Крутой: IT-сектор по влиянию на экономику сравнялся со многими традиционными отраслями Экономика
26.11.19 21:43 Здание бывшего военкомата в Шарковщине продали на аукционе индивидуальному предпринимателю Регионы
26.11.19 21:21 "Беллесбумпром" предложил компании Hartmann реализовать инвестпроект по выпуску бумажной упаковки Экономика
26.11.19 21:21 Турист пытался сделать селфи в затопленной Венеции, но наступил не туда Калейдоскоп
26.11.19 21:01 Беларусь и Венесуэла заинтересованы в развитии взаимодействия в торгово-экономической сфере Политика
26.11.19 20:38 МАЗ начал размещать токены для привлечения инвесторов Экономика
26.11.19 20:28 В Солигорске мужчину приговорили к году исправительных работ за убийство голубей Происшествия
26.11.19 20:13 Движение транспорта через пункт пропуска "Бенякони" может быть затруднено ночью 27 ноября Общество
26.11.19 20:03 Минздрав Беларуси будет сотрудничать с Национальной службой медстрахования Республики Корея Общество
26.11.19 19:42 Лукашенко поздравил с переизбранием Президента Румынии Клауса Йоханниса Президент
26.11.19 19:34 Статус депутата не делает человека особенным, но наделяет ответственностью - мнение Регионы
26.11.19 19:21 Беларусь содействует диалогу основных игроков в регионе - Воронецкий Политика
26.11.19 19:14 Новый образ Веры Брежневой вызвал фурор в Instagram Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Спорт
27 ноября 2019, 07:37

Сборная Беларуси по пляжному футболу не вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Фото из архива
Фото из архива

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила выступление на чемпионате мира в парагвайском Асунсьоне, не сумев пробиться в четвертьфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 3-го тура предварительной группы С с россиянами белорусы выигрывали после первой трети со счетом 3:1, но не удержали свое преимущество, уступив в итоге с результатом 3:5. В составе белорусской команды голы забили Олег Гапон, Игорь Бриштель и Иван Константинов. На старте дебютного для себя мирового первенства белорусская команда разгромила сборную Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 5:1, а затем проиграла сенегальцам - 2:7.

Итоговое положение в группе С: Сенегал - 6 очков, Россия - 6, Беларусь - 3, ОАЭ - 3.

В четвертьфиналах, которые пройдут 28 ноября, сыграют Япония - Уругвай, Италия - Швейцария, Бразилия - Россия, Португалия - Сенегал.

Полуфиналы намечены на 30 ноября, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
пляжный футбол чемпионат мира
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Волейболисты "Шахтера" сыграют с сербской "Воеводиной" в ответном матче квалификации ЛЧ
Фото ТАСС Московский "Локомотив" проиграл "Байеру" в Лиге чемпионов
Минское "Динамо" уступило в овертайме владивостокскому "Адмиралу" в чемпионате КХЛ
Михаил Захаров. Фото из архива Михаил Захаров назвал расширенный состав сборной Беларуси по хоккею на турнир в Венгрии
Анастасия Кириллова. Фото из архива Определен состав сборной Беларуси по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Финляндии
Фото из архива Белоруска Дарья Володько на втором месте среди лучших блокирующих 6-го тура российской суперлиги
Главное
Во время церемонии Самая успешная сборная десятилетия - Лукашенко вручил награды команде по гребле на байдарках и каноэ
Лукашенко 27-28 ноября совершит визит в Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ
Правительство отмечает проблемы с экспортом белорусского цемента и стекла
"Сидней Люкс": чемпионский сплав комфорта, престижа и здорового образа жизни
Топ-новости
Картина дня: награждение сборной по гребле, новый резидент "Великого камня" и защита банковских карточек
Лукашенко: сегодня спорт не соревнование, а война без правил
Лукашенко о чемпионстве "Динамо-Брест": появилась волевая и конкурентная команда
МАЗ и Банк БелВЭБ запускают краудфандинговый проект путем проведения ICO на онлайн-платформе FINSTORE.by
Проект закона о госсекторе могут внести в парламент в 2020 году
Почти все вузы Беларуси будут развивать концепцию "Университет 3.0"
Беларусь работает над улучшением инвестиционного климата - Крутой
МИД довел БДИПЧ ОБСЕ свое отношение к выводам наблюдателей о выборах в Беларуси
РЕПОРТАЖ: Вековой опыт и традиции для 1000 и 1 ученика
Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью и о реадмиссии могут быть подписаны до конца года - Шубель
Швейцарскому бизнесу интересны разработки резидентов ПВТ в сфере искусственного интеллекта
Отмена перевода, ошибочный кредит и лжепокупки - Нацбанк рассказал о схемах мошенничеств с карточками
Современные вызовы требуют новых подходов в сфере гуманитарного права - Орда
Правительство утвердило требования к пожарной безопасности на железной дороге
Определены победители премии "Руководитель года – 2019. Элита национальной экономики"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.