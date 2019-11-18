Сборная Беларуси по пляжному футболу победила японцев в товарищеском матче в Бразилии

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу перед стартом на чемпионате мира обыграла команду Японии со счетом 6:4 в товарищеском матче в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде соперники по два раза поразили ворота друг друга, на второй перерыв белорусы ушли при счете 5:4 в свою пользу, а в заключительной трети отправили еще один мяч в ворота одной из сильнейших команд Азии. В составе белорусской дружины по два гола забили Игорь Бриштель, Анатолий Рябко и Илья Савич. Будущий соперник белорусов по групповому турниру мирового первенства сборная Сенегала провела накануне спарринг с командой Омана, уступив со счетом 2:3.

Сегодня белорусская команда под началом испанского специалиста Николаса Альварадо отправится в парагвайский Асунсьон, где 21 ноября стартует чемпионат мира. Белорусские "пляжники", которые впервые пробились в число участников финальной стадии планетарного форума, на предварительном этапе сыграют в группе С против сборных ОАЭ (22 ноября), Сенегала (24 ноября) и России (26 ноября).

Составы остальных предварительных групп мирового первенства:

А - Парагвай, Япония, Швейцария, США;

В - Италия, Мексика, Уругвай, Таити;

D - Бразилия, Португалия, Нигерия, Оман.

После группового этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Финиширует чемпионат мира 1 декабря.-0-