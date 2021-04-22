Сборная Беларуси по пляжному футболу победила на старте турнира в Санкт-Петербурге

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси успешно провела стартовый поединок нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче группового этапа турнира Intercup-2021 в Санкт-Петербурге подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо разгромили местный клуб LEX со счетом 7:4. По ходу игры белорусы выигрывали 7:0, а в концовке позволили соперникам несколько сократить разрыв. В составе победителей по хет-трику оформили Олег Гапон и Вадим Бокач, один раз отличился Юрий Петровский. Сегодня во втором туре соревнований в предварительной группе А белорусская сборная встретится с чемпионом России московским "Локомотивом", который в первый игровой день одолел саратовскую "Дельту" с минимальным перевесом в счете - 2:1. В заключительный день группового этапа 23 апреля белорусы сыграют с "Дельтой".

В группе В сборная России уверенно переиграла самарские "Крылья Советов" с белорусами Валерием Макаревичем и Денисом Самсоновым в составе - 7:4, а питерский "Кристалл", за который выступает белорус Игорь Бриштель, был сильнее московского ЦСКА - 6:4. После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета продолжат борьбу за награды, а остальные проведут утешительный турнир за 5-8-е итоговые места. Полуфиналы пройдут 24 апреля, решающий поединок за главный приз и встречи за остальные итоговые места состоятся 25 апреля.

В этом сезоне сборная Беларуси примет участие в Евролиге, а также в отборочном турнире чемпионата мира. Финальный этап мирового первенства пройдет 9-29 августа в Москве, а суперфинал Евролиги запланирован на 8-12 сентября в португальском Фигейра-да-Фош. Сборная Беларуси единственный раз играла в финальной части чемпионата мира в 2019 году в парагвайском Асунсьоне, заняв третье место в своей предварительной группе. Что касается Евролиги, аналоге чемпионата Европы, то в прошлом году белорусы не выступали, а перед этим дважды подряд финишировали пятыми (2018, 2019).-0-