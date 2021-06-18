Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 19 июня 2021
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18.06.21
18.06.21 23:52 Англичане и шотландцы сыграли вничью на чемпионате Европы Спорт
18.06.21 23:45 Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте выросло до 11 В мире
18.06.21 23:10 Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла россиянам в матче Евролиги Спорт
18.06.21 22:52 Перцов: введение Западом санкций против Беларуси - это выпады бессилия Общество
18.06.21 22:49 Виктория Азаренко пробилась в полуфинал турнира в Берлине Спорт
18.06.21 22:30 Маргарита Махнева выиграла чемпионат Беларуси в гонках байдарок одиночек на 200 м дистанции Спорт
18.06.21 22:24 Жук: западная свобода слова - это навязанный нам фейк для возможности давить на Беларусь Общество
18.06.21 22:00 ФОТОФАКТ: МЧС и ОСВОД проводят совместные рейды по пляжам Гомеля и района Регионы
18.06.21 21:59 Брестское "Динамо" и "Сморгонь" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
18.06.21 21:56 Республиканский легкоатлетический студенческий забег пройдет 21 июня в Гродно Регионы
18.06.21 21:50 Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 10 участках дорог Регионы
18.06.21 21:47 Молодежный патриотический велопробег пройдет по местам памяти Гомельской области 19 июня Регионы
18.06.21 21:42 Во Франции спасли 80 мигрантов при попытке попасть в Великобританию на лодках В мире
18.06.21 21:38 Нидерланды ослабят коронавирусные ограничения с 26 июня В мире
18.06.21 21:27 Более 3,5 млн проживающих за рубежом иранцев имели возможность проголосовать на выборах президента Ирана Политика
18.06.21 21:19 В Гомельской области за пять лет проданы с торгов 570 объектов госсобственности Регионы
18.06.21 21:12 Чехи и хорваты сыграли вничью на чемпионате Европы по футболу Спорт
18.06.21 21:04 Белорусские баскетболистки проиграли словачкам на чемпионате Европы Спорт
18.06.21 21:00 В Ялте из-за подтоплений эвакуирован 281 человек В мире
18.06.21 20:51 МЧС дало рекомендации, как избежать последствий жары Общество
18.06.21 20:39 "Фотовеломарафон" пройдет 26-27 июня в Минске Регионы
18.06.21 20:24 Из-за ремонта дороги на ул.Орловской в Минске ночью будет ограничиваться движение Регионы
18.06.21 20:20 Тест-систему для быстрого определения основных мутаций коронавируса разработали в России В мире
18.06.21 20:10 Региональный этап "Властелина села" прошел в Могилевской области Регионы
18.06.21 20:06 Солигорский "Шахтер" одержал 13-ю победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу Спорт
18.06.21 19:55 Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за участие в массовых беспорядках Происшествия
18.06.21 19:46 Санэпидслужба рассказала, где не рекомендуется купаться на этой неделе Общество
18.06.21 19:39 Юг Гомельской области перспективен по открытию новых месторождений и добыче нефти - Ляхов Регионы
18.06.21 19:30 Награды медработникам РНПЦ вручили в Минске Общество
18.06.21 19:21 Как предприятия "Беллегпрома" готовятся к новому учебному году Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
18 июня 2021, 23:10

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла россиянам в матче Евролиги

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела второе поражение на стартовом этапе очередного розыгрыша Евролиги в португальском Назаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура предварительной группы С белорусы встречались с россиянами и уступили со счетом 3:5. В составе проиграших мячи забили Иван Константинов, Анатолий Рябко и Вадим Бокач.  Вчера белорусская команда уступила еще одной сильной команде - Испании - со счетом 3:6. Завтра сборная Беларуси, которую тренирует испанский специалист Николас Альварадо, завершит первый этап матчем с командой Турции. В первом туре турки проиграли россиянам со счетом 1:5, а затем уступили испанцам - 3:5.

Результаты игр в других квартетах:

А: Украина - Азербайджан - 5:4 (по пенальти), Португалия - Германия - 9:1;

В: Италия — Польша - 5:3 (по пенальти), Швейцария - Франция - 3:2.

После завершения первого тура Евролиги сборная Беларуси также в Назаре с 21 по 27 июня попытается завоевать путевку в финальную стадию чемпионата мира. В квалификационной группе соперниками белорусской сборной будут команды Испании, Польши и один из победителей предварительного отборочного этапа. По итогам отборочного турнира пропуска в Москву получат четыре команды. Финальная часть планетарного форума с участием 16 команд пройдет в российской столице с 19 по 29 августа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лига Европы пляжный футбол
Новости рубрики Спорт
Фото Reuters Англичане и шотландцы сыграли вничью на чемпионате Европы
Фото Reuters Виктория Азаренко пробилась в полуфинал турнира в Берлине
Фото из архива Маргарита Махнева выиграла чемпионат Беларуси в гонках байдарок одиночек на 200 м дистанции
Фото из архива Брестское "Динамо" и "Сморгонь" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
Фото Reuters Чехи и хорваты сыграли вничью на чемпионате Европы по футболу
Во время игры Белорусские баскетболистки проиграли словачкам на чемпионате Европы
Главное
Александр Лукашенко Перестановки в местной вертикали, новые послы и гендиректор "Белфармации" - кадровый день Президента
"Вы, как всегда, заступаете на передовую" - Лукашенко обновил местную вертикаль власти
Кочанова встретилась со студентами медицинских вузов
Макей на встрече с Лавровым отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов
Топ-новости
Лукашенко: мы искренне гордимся нашими медиками
Андрейченко: память - это постоянное обязательство поколений
Награды медработникам РНПЦ вручили в Минске
Эксперты МАГАТЭ провели миссию по вопросам инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС
Макей призвал не беспокоиться о санкциях: сделаем все, чтобы последствия для людей были минимальны
Беларусь ориентируется на проведение саммита СНГ осенью в Минске в очном формате - Петришенко
Делегация Минобороны России прибыла в Беларусь
Сикорский: нам не предоставили необходимые данные с борта Ryanair, вероятно, они не сохранились
МЧС дало рекомендации, как избежать последствий жары
Как предприятия "Беллегпрома" готовятся к новому учебному году
Открытое письмо трудящихся с осуждением санкций передано в представительство ЕС
Программа возрождения чернобыльских районов должна предусматривать комплексное развитие - Назаров
Коллективный договор служит мощным мотивационным фактором для работников - Орда
"Белавиа" вывела из эксплуатации свой первый Boeing 737-500
На выставку MILEX в Минск приедут генсек ОДКБ и госсекретарь Союзного государства
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.