Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет с россиянами в первом матче суперфинала Евролиги

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В португальском Фигейра-да-Фош сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня стартует в суперфинале Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке предварительной группы А белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, встретятся с пятикратными победителями Евролиги россиянами (начало игры в 16.15, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В другом сегодняшнем матче этого квартета вице-чемпионы Евролиги-2018 испанцы будут соперничать с командой Швейцарии. А 6 сентября белорусские спортсмены встретятся со швейцарцами (16.15), 7 сентября завершат первый этап игрой с испанцами.

В предварительной группе В сыграют сборные Италии, Украины, Португалии и Турции.

После завершения группового этапа 8 сентября состоятся поединки за 1-8-е итоговые места. В последние годы белорусы неизменно играют в суперфинале Евролиги, в прошлом сезоне белорусские "пляжники" финишировали на 5-м место в этих состязаниях. В игре за золото итальянцы победили испанцев, бронзу завоевали португальцы, переигравшие в матче за 3-е место россиян.

В нынешнем сезоне сборная Беларуси заняла 7-е место на II Европейских играх в Минске, а затем в Москве успешно выступила в отборочном турнире чемпионата мира, впервые завоевав путевку в финальную стадию. Жеребьевка группового этапа планетарного первенства состоится 13 сентября в парагвайском Асунсьоне. Там же с 21 ноября по 1 декабря пройдут матчи чемпионата мира, в котором примут участие 16 лучших команд со всех континентов.-0-