Сборная Беларуси проиграла испанцам на старте Евролиги по пляжному футболу

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу неудачно стартовала на первом этапе очередного розыгрыша Евролиги в португальском Назаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом матче предварительной группы С белорусы уступили одной из сильнейших команд мира - футболистам Испании - со счетом 3:6. В начале второго периода белорусская команда вышла вперед, но потом испанцы перехватили инициативу и уверенно довели встречу до победы.

Завтра сборная Беларуси, которую тренирует испанский специалист Николас Альварадо, встретится с россиянами, а 19 июня завершит первый этап матчем с турками.

Результаты стартовых игр в других квартетах:

А: Украина - Германия - 3:2 (в овертайме), Португалия - Азербайджан - 7:2;

В: Италия - Франция - 5:4.

После завершения первого тура Евролиги сборная Беларуси также в Назаре с 21 по 27 июня попытается завоевать путевку в финальную стадию чемпионата мира. В квалификационной группе соперниками белорусской сборной будут команды Испании, Польши и один из победителей предварительного отборочного этапа. По итогам отборочного турнира пропуска в Москву получат четыре команды. Финальная часть планетарного форума с участием 16 команд пройдет в российской столице с 19 по 29 августа.-0-