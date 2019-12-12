Сборная Беларуси сыграет с командой Норвегии в 3-й игровой день молодежного ЧМ по хоккею

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске после однодневного перерыва продолжится молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке второго дня на лед "Чижовка-Арены" в 12.30 выйдут сборные Латвии и Словении. Во втором поединке в 16.00 встретятся команды Дании и Австрии. Завершится программа вечерним матчем дружин Беларуси и Норвегии.

В турнирной таблице лидируют латвийские хоккеисты, набравшие после двух игр пять очков. У команды Беларуси после аналогичного количества поединков на счету четыре очка. Далее расположились сборные Австрии - 2 игры/3 очка, Норвегии - 2/3, Дании - 2/2 и Словении - 2/1.

Путевку в топ-дивизион получит только победитель планетарного форума. Команда, занявшая последнее место, отправится в группу IB.-0-