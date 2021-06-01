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01 июня 2021, 22:33

Сборная Беларуси уступила россиянам в заключительном матче группового этапа ЧМ-2021 по хоккею

Фото ФХР
Фото ФХР

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили россиянам в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) со счетом 0:6(0:5, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже на 36-й секунде матча белорусы пропустили шайбу после броска от синей линии Никиты Нестерова. Россияне продолжили штурмовать ворота соперников и на пятой минуте  Эмиль Галимов удвоил преимущество своей команды. 

После этого взятия ворот тренерский штаб белорусской команды пошел на смену голкипера. Вместо Константина Шостака в "рамку" отправился Алексей Колосов. Однако и эта мера не помогла. Через пять минут после второго гола Максим Шалунов совершил результативное поставление после броска с синей линии и счет стал 0:3.

Россияне продолжили давление и Михаил Григоренко с Никитой Нестеровым еще по разу отправили шайбу в ворота команды Михаила Захарова.

Во втором периоде игра несколько успокоилась. Белорусы начали надежней играть в обороне, активней действовать на контратаках. Опасно бросали по воротам Александра Самонова Михаил Стефанович и Никита Климович. Российская дружина добившись значительного перевеса в счете, после перерыва стала действовать несколько академично и также не смогла поразить ворота команды Михаила Захарова. 

В заключительной трети поединка, на  53-й минуте Дмитрий Воронков с передачи Антона Слепышева установил окончательный счет матча. 

По итогам турнира тремя лучшими игроками сборной Беларуси, которая покидает планетарный форум, заняв последнее место в своей группе, признаны Егор Шарангович, Дмитрий Знахаренко и Дэнни Тэйлор. 

В параллельном поединке группы В команда Германии выиграла у латвийской соборной- 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). У немцев отличились Джон Петерка и Марсель Небельс. у проигравших гол на счету Родриго Аболса.

Таким образом, в четвертьфинальных матчах чемпионата мира по хоккею-2021 сыграют Россия-Канада, Швейцария- Германия, Чехия-Финляндия, Словакия-США.-0-

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