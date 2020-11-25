Сборная Беларуси выступит на ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Киеве (Украина) с 26 по 29 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БАГ.

В составе белорусской делегации - лидеры сборной Алина Горносько и Анастасия Салос. В стартах юниорок выступят Полина Сланчевская, Дина Агишева и Елизавета Зорькина. Из-за проблем со здоровьем не смогли отправиться в столицу Украины белорусские групповички.

Всего в Киеве за награды континентального форума поспорят 115 гимнасток из 23 стран. В итоговых заявках 24 сеньорки, 57 юниорок и 6 команд в групповых упражнениях. В турнире не примут участие из-за карантинных ограничений спортсменки из России и Италии. Впрочем, ожидается выступление титулованных гимнасток из других стран - Линой Ашрам (Израиль), Катрины Тасева и Боряны Калейн (обе - Болгария), а также украинок Евы Мелещук и Виктории Оноприенко.-0-