Сборная Беларуси занимает 82-е место в рейтинге ФИФА

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 82-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По сравнению с предыдущим списком, который был обнародован ровно два месяца назад, команда опустилась на одну позицию, сейчас у нее 1286 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские футболисты за прошедшее время потерпели два домашних поражения в отборочном турнире чемпионата Европы: от Германии - 0:2 и Северной Ирландии - 0:1. После этого главный тренер белорусской сборной Игорь Криушенко покинул свой пост. Соперники белорусов по квалификации Евро-2020 занимают такие позиции: 11 - Германия (1582), 14 - Нидерланды (1569), 28 - Северная Ирландия (1496), 99 - Эстония (1228). Следующий отборочный поединок континентального первенства сборная Беларуси проведет 6 сентября в Таллинне против эстонцев.
Топ-10 июньского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия - 1746 баллов,
2. Франция - 1718,
3. Бразилия - 1681,
4. Англия - 1652,
5. Португалия - 1631,
6. Хорватия - 1625,
7. Испания - 1617,
8. Уругвай - 1615,
9. Швейцария - 1605,
10. Дания - 1589.
Из стран бывшего Советского Союза выше всех находится Украина, у которой 24-е место, Россия занимает 43-ю позицию.
Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 25 июля.-0-
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