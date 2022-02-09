Сборная Германии вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены сборной Германии возглавили медальный зачет после очередного соревновательного дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из белорусских спортсменов сегодня выступала только горнолыжница Мария Шканова. В турнире по слалому опытной 32-летней спортсменке удалось занять 20-е место, опередив более 30 участниц. Для Марии Шкановой это лучший результат на Олимпиадах, это были ее четвертые Игры в карьере.

Команда Германии вышла в лидеры медального зачета, у нее 8 наград - 5 золотых и 3 серебряные. Вторыми идут спортсмены Норвегии - 10 медалей (4, 2, 4), на третьем месте сборная Швеции - 7 (4, 1, 2). Беларусь с одним серебром занимает 20-ю позицию. Обладателями олимпийских медалей уже становились представители 23 стран.

Всего сегодня было разыграно 6 комплектов наград:

Фристайл. Мужчины. Биг-эйр

1. Бирк Рууд (Норвегия)

2. Колби Стивенсон (США)

3. Хенрик Харлаут (Швеция)

Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом

1. Петра Вльгова (Словакия)

2. Катарина Линсбергер (Австрия)

3. Венди Холденер (Швейцария)

Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс

1. Линдси Джакобеллис (США)

2. Хлоя Треспеш (Франция)

3. Мериета О'Дайн (Канада)

Лыжное двоеборье. Мужчины

1. Винценц Гайгер (Германия)

2. Йорген Гробак (Норвегия)

3. Лукас Грайдерер (Австрия)

Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

1. Хван Дэ Хон (Республика Корея)

2. Стивен Дюбуа (Канада)

3. Семен Елистратов (Россия)

Санный спорт. Мужчины. Двойки

1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия)

2. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия)

3. Лоренц Коллер и Томас Штой (Австрия).-0-