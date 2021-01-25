Сборная Испании победила венгров на ЧМ по гандболу

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Испании выиграли у венгров в заключительном туре второго этапа чемпионата мира, который проходит в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний матч для обоих фаворитов 1-й группы не имел принципиального значения - они досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал. Тем не менее испанцы сыграли очень собранно и, победив со счетом 36:28, заняли первое место в группе. В игре аутсайдеров гандболисты сборной Бразилии разгромили в южноамериканском дерби команду Уругвая со счетом 37:17. Завершат турнир в этой группе команды Польши и Германии, потерявшие шансы продолжить борьбу за награды. Положение команд: Испания - 9 очков (5 матчей), Венгрия - 8 (5), Польша - 4 (4), Германия - 4 (4), Бразилия - 3 (5), Уругвай - 0 (5).

Во 2-й группе команда Катара одолела сборную Аргентины - 26:25, а гандболисты Японии переиграли соперников из Бахрейна - 29:25. В последнем матче датчане, уже получившие пропуск в четвертьфинал, сыграют с хорватами. Положение команд: Дания - 8 (4), Аргентина - 6 (5), Катар - 6 (5), Хорватия - 5 (4), Япония - 3 (5), Бахрейн - 0 (5).

Из 3-й группы в плей-офф вышли гандболисты Франции и Норвегии, из 4-й - Швеции и Египта.

Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-