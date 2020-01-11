Сборная Минской области победила в чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из Минской области победили в общекомандном зачете на чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе, который завершился в столичном РЦОР по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атлеты столичной области набрали 87 баллов. На втором месте расположилась команда Гродненской области - 86 очков. Третье место заняли "классики" Могилевщины - 72 балла. Участие в чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе приняли 169 атлетов со всех областей и Минска, которые выясняли отношения в 10 весах. В олимпийских категориях победы одержали Максим Кажарский (60 кг), Сослан Дауров (67 кг), Виктор Сосуновский (77 кг), Радик Кулиев (87 кг), Александр Грабовик (97 кг) и Георгий Чугошвили (130 кг).

Турнир стал отборочным на чемпионат Европы-2020, который в феврале примет Рим. Кроме того, был очерчен круг претендентов на участие в стартах олимпийской квалификации. В марте Будапешт примет мировой турнир. В апреле континентальные состязания пройдут в Софии. У белорусских "греко-римлян" на счету одна лицензия в весовой категории 87 кг, которую на чемпионате мира-2019 выиграл Николай Стадуб, занявший пятое место. Впрочем, пропуск на Игры-2020 не именной.

Вслед за мастерами греко-римской борьбы найдут своих обладателей медалей чемпионатов Беларуси по женской и вольной борьбе. -0-