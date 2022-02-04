4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России в седьмой раз пробилась в финал чемпионата Европы по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Амстердаме в первом полуфинальном поединке российские спортсмены одолели команду Украины с минимальным перевесом в счете - 3:2. В самом начале игры Антон Соколов вывел россиян вперед, потом забил второй гол, а за 4 минуты до перерыва Евгений Серый отыграл один мяч. В самой середине второго тайма Артем Ниязов эффектным ударом в третий раз поразил ворота украинцев, а за 5 минут до окончания встречи Даниил Абакшин снова сократил разрыв до минимума. На последней минуте украинцы заработали пенальти, но голкипер Дмитрий Путилов отразил удар Петра Шотурмы. На прошлых ЧЕ россияне шесть раз играли в финале, лишь однажды взяв золото (1999).

Соперник российской команды по решающему поединку определится сегодня поздно вечером после встречи двух главных фаворитов этого турнира - сборных Испании и Португалии. Этот матч станет повторением финала прошлого ЧЕ, в котором португальцы были сильнее - 3:2.

Решающий поединок 12-го чемпионата Европы по мини-футболу и матч за бронзу состоятся 6 февраля в столице Нидерландов.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще других чемпионами Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-