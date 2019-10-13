Сборная России заняла первое место в медальном зачете на ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате мира по боксу среди женщин, который прошел 3-13 октября в Улан-Удэ (Россия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменки из России завоевали 6 наград (3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые). На второй позиции разместилась китайская сборная - 5 медалей (1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая). Замкнули тройку лидеров спортсменки из Турции - 3 награды (1 золотая и 2 серебряные).

Команда из Беларуси разместилась на 15-й строке медального зачета. Единственную бронзовую награду завоевала Екатерина Ковалева (весовая категория свыше 81 кг).

Участие в состязаниях приняли 227 спортсменок из 57 стран мира.

Чемпионат мира стал предолимпийским, но из-за разногласий Международной ассоциации бокса и Международного олимпийского комитета во время этого турнира не разыгрывались лицензии на главный старт четырехлетия в Токио.

На прошлом женском мировом форуме в Нью-Дели (Индия) белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзовую медаль.-0-