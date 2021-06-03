Сборные Германии и США вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Латвии проходят поединки четвертьфинальной стадии турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В дневной части соревнований прошли два поединка. Сборная Германии в принципиальном матче была сильнее швейцарской дружины. Игра поначалу проходила с преимуществом альпийской дружины, которая демонстрировала свой фирменный хоккей с постоянным давлением на ворота соперников. Впрочем, постепенно игроки команды Германии смогли выровнять ситуацию на льду. Овертайм дружины провели очень аккуратно, практически не допуская ошибок, а в серии буллитов точнее были немцы - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0). Голы у победителей на счету Тома Кюнхакля (38-я минута) и Леона Гаванке (60-я) в основное время матча. Решающий буллит исполнил Лукас Райхель. У проигравших отличились Рамон Унтерзандер (16-я минута) и Фабрис Херцог (34-я).

Во втором поединке дневной части турнира сегодня хоккеисты США не оставили шансов соперникам из Словакии - 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). После первого периода американцы повели в счете после шайб Брайана Бойла (13-я минута), Колина Блэквелла (16-я) и Конора Гарленда (20-я). Петр Цегларик сократил разницу в счете (33-я минута), но затем американцы отличились еще трижды. Голами отметились Колин Блэквелл (37-я), Александр Хмелевски (46-я) и Конор Гарленд (59-я).

Вечером в четвертьфинальных поединках, которые начнутся в 20.15 по минскому времени, сойдутся российская и канадская сборные, а также дружины Финляндии и Чехии.

Полуфинальные поединки пройдут 5 июня. Решающий матч за золото планетарного форума и поединок за бронзу состоятся 6 июня. В этом году в связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.

Сборная Беларуси под руководством Михаила Захарова заняла восьмое место в группе А с четырьмя очками после семи матчей. В них белорусские хоккеисты с минимальным счетом одолели соперников из Швеции(1:0), в овертайме уступили чехам (2:3) и потерпели поражения от дружин Словакии (2:5), Великобритании (3:4), Дании (2:5), Швейцарии (0:6) и России (0:6).-0-