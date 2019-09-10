Счастлив приехать в Беларусь и быть частью прекрасного спортивного праздника - американский легкоатлет

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Счастлив приехать в Беларусь и быть частью прекрасного спортивного праздника. Об этом рассказал журналистам после соревнований победитель в толкании ядра Даррелл Хилл, представляющий команду США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Благодарен, что Белорусская федерация легкой атлетики смогла организовать такое больше событие. Все волшебно: на стадионе прекрасная атмосфера, болельщики очень уважительно относятся к спортсменам обеих команд, и это здорово. Рад, что, как и обещал, отправил ядро за отметку в 22 м, показав свой лучший результат в этом сезоне и порадовав зрителей".

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.

Стартовали соревнования 9 сентября, завершатся сегодня, 10 сентября.

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