Сейв голкипера минского "Динамо" Юнаса Энрота попал в топ-3 вратарских спасений восьмой недели чемпионата КХЛ

Юнас Энрот в игре. Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейв голкипера минского "Динамо" Юнаса Энрота занял третье место в рейтинге лучших 8-й недели КХЛ , сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт ФХРБ.

Швед спас ворота "зубров" в матче с рижским "Динамо", эффектно среагировав на сложный бросок Картера Эштона. Всего в поединке со "львами" вратарь совершил 12 сейвов, пропустив две шайбы. Минчане были вынуждены признать поражение от своих рижских одноклубников со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне Энрот одержал 5 побед, в среднем за матч он отражает 90% бросков. -0-