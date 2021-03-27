Семь наград выиграли белорусские самбисты на Кубке мира в Москве

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь наград различного достоинства выиграли белорусские самбисты по итогам Кубка мира "Мемориал Анатолия Харлампиева", который завершился в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряные медали у женщин по спортивному самбо завоеали Анастасия Скворцова (68 кг), Карина Шут (80 кг) и Анастасия Грищенко (свыше 80 кг). У мужчин в данном разделе второе место занял Максим Лиховец (100 кг). Бронзу в спортивном самбо у женщин выиграла Анфиса Копаева (48 кг). У мужчин награду аналогичного достоинства завоевал Тимофей Емельянов (90 кг). В разделе боевого самбо белорусы также не остались без наград. В весовой категории 62 кг тройку сильнейших спортсменов замкнул Владислав Михейчик.

В медальном зачете белорусская команда заняла шестое место. Тройку сильнейших составили самбисты России (22 золотые, 4 серебряные,16 бронзовых медалей), Узбекистана (3-8-3) и Румынии (1-2-3).