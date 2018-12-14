Сербский форвард "Городеи" Боян Дубайич перешел в БАТЭ

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский форвард Боян Дубайич перешел из "Городеи" в стан 15-кратных чемпионов Беларуси - футболистов борисовского БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовчан.

Боян Дубайич, которому в сентябре исполнилось 28 лет, стал заниматься футболом в родном Нови-Саде, начал карьеру в местном клубе "Инджия". На родине он выступал также в команде "Раднички". В 2013-2015-м годах играл в швейцарских клубах "Лугано" и "Ле Монт", а затем провел сезон в таиландском "Сисакете". В марте 2017 года Боян Дубайич перешел в "Городею", за которую выступал до настоящего времени. В ее составе он провел 47 матчей, забив 23 мяча.

Накануне футболисты БАТЭ обыграли в Салониках греческий ПАОК со счетом 3:1 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и пробились в 1/16 финала.-0-