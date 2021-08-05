Серебряный призер Игр Ирина Курочкина сделала свой "Олимпийский выбор"

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряная медалистка ОИ в Токио в женской борьбе Ирина Курочкина решила поддержать Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва, воспитанницей которого она является. В рамках проекта "Олимпийский выбор" в Могилев отправятся Br15 тыс., сообщили БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

В 2019 году Ирина Курочкина стала чемпионкой II Европейских игр в Минске и тогда также поддержала Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва. В 2016 году Ирина Курочкина была стипендиаткой Президентского спортивного клуба.

"Олимпийский выбор" - совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране. Эта благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры - 2019 в Минске.

Во время акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси может выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма финансовой помощи будет зависеть от занятого спортсменом места и составит за первое место - Br20 тыс., за второе - Br15 тыс. и за третье - Br10 тыс.-0-