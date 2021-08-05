Белоруска Ирина Курочкина завоевала олимпийское серебро в женской борьбе

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Курочкина стала серебряным призером Олимпиады в женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА. В финальном поединке за чемпионский титул в весовой категории 57 кг Ирина Курочкина проиграла японке Рисако Каваи. Японка, как и положено фавориту, начала активно, переведя белоруску в партер, а затем до перерыва парируя атаки и сохраняя преимущество в два балла. После перерыва японка вновь провела результативную атаку и вытолкнула соперницу за ковер - 0:3. Затем последовал еще один тейкдаун от Рисако Каваи, которая сохранила преимущество до финального свистка. Бронзовые награды на счету американки Хелен Марулис и Эвелины Николовой из Болгарии.-0- fff15 Фото Оксана Манчук Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!