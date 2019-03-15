"Шахтер" повторно обыграл "Белшину" и стал полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" стали полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победив бобруйскую "Белшину" неделю назад у себя дома со счетом 5:0, сегодня в гостях серебряные призеры чемпионата Беларуси выиграли с минимальным преимуществом - 1:0.
Ранее в полуфинал пробились футболисты минского "Динамо" и "Ислочи" (Минский район).
Заключительный поединок за выход в полуфинал состоится 16 марта в Гомеле. Представитель первой лиги национального первенства местный "Локомотив" сыграет с футболистами "Витебска". В первой встрече витебчане с огромным трудом одолели соперников на своем поле - 1:0. Для витебских футболистов нынешний кубковый розыгрыш особый, ведь его решающий поединок пройдет в их родном городе, победа позволит принять участие в квалификации Лиги Европы.-0-
Фото ФК "Белшина"
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