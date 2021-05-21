"Шахтер" примет минское "Динамо" в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня пройдут два матча 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным станет поединок в Солигорске, где лидер турнира местный "Шахтер" примет одного из своих главных конкурентов минское "Динамо". В минувший уик-энд оба соперника добились побед: "Шахтер" выиграл в Гродно у "Немана" (2:1), а столичные динамовцы на своей арене были сильнее "Сморгони".

Также сегодня "Славия" в Мозыре встретится с "Гомелем". На прошлой неделе мозыряне победили в гостях аутсайдера турнира речицкий "Спутник" со счетом 2:0, а гомельчане проиграли на выезде брестскому "Динамо" - 0:1. В стартовых матчах 10-го тура футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" одержали волевую викторию над "Спутником" - 2:1, а в Молодечно "Ислочь" уступила "Витебску" со счетом 0:1.

Остальные встречи этого тура состоятся в субботу, 22 мая: "Сморгонь" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Минск" - "Динамо" (Брест), "Рух" (Брест) - "Неман" (Гродно), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Слуцк".

Положение команд: "Шахтер" - 27 очков, БАТЭ - 23, "Динамо" (Минск) - 20, "Динамо" (Брест) - 17, "Гомель" - 15, "Рух" - 15, "Витебск" - 15, "Ислочь" - 13, "Торпедо-БелАЗ" - 12, "Минск" - 10, "Славия" - 8, "Слуцк" - 7, "Неман" - 6, "Энергетик-БГУ" - 6, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.-0-