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11 апреля 2021, 21:58

"Шахтер" упрочил лидерство в чемпионате Беларуси по футболу

Фото из архива
Фото из архива

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" продолжили победную серию в стартовых матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою четвертую викторию подряд действующие чемпионы страны одержали в Соигорске, уверенно обыграв новобранца высшей лиги "Сморгонь" со счетом 3:0. На 8-й минуте Егор Филипенко забил первый мяч, а во втором тайме Никола Антич и Игорь Иванович довели дело до разгрома.

Все главные конкуренты "Шахтера" в четвертом туре потеряли очки. Брестское и минское "Динамо" разошлись миром 1:1, а борисовский БАТЭ сыграл вничью с "Минском" - 2:2.

Футболисты "Гомеля" переиграли на своем поле гостей из гродненского "Немана" со счетом 2:0. Голевой дубль оформил Андрей Соловей, который стал лидером бомбардирской гонки, забив 5 мячей. С таким же результатом "Витебск" обыграл в Мозыре местную "Славию". Здесь два гола забил Руслан Теверов.

Результаты остальных встреч: "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Ислочь" (Минский район) - "Рух" (Брест) - 0:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Спутник" (Речица) - 0:1.

Положение команд после четырех туров: "Шахтер" - 12 очков, "Динамо" (Брест) - 8, "Динамо" (Минск) - 8, БАТЭ - 8, "Гомель" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Ислочь" - 6, "Минск" - 5, "Витебск" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Слуцк" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

В следующем туре встречаются:

16 апреля

"Спутник" - "Ислочь", "Витебск" - "Слуцк".

17 апреля

"Торпедо-БелАЗ" - "Динамо" (Брест), "Неман" - "Минск", БАТЭ - "Энергетик-БГУ", "Шахтер" - "Славия".

18 апреля

"Динамо" (Минск) - "Гомель", "Рух" - "Сморгонь".-0-

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