"Шахтер" уступил "Слуцку" в чемпионате Беларуси, не реализовав пенальти и играя в большинстве с 51-й минуты

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" уступили "Слуцку" 1:2 в домашнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Солигорске началась с атак хозяев, но счет открыли гости. На 25-й минуте игры Юрий Козлов со штрафного удара вывел "Слуцк" вперед. Подопечные Юрия Вернидуба продолжали владеть инициативой, но пропустили еще один мяч - за минуту до перерыва Умар Мухаммад Бала во второй раз поразил ворота Александра Гутора.

Во втором тайме хозяева снова пошли вперед большими силами и на 51-й минуте получили право на пенальти, но удар Дарко Бодула отразил Борис Панкратов. Виновник назначенного пенальти Денис Образов был удален с поля, оставив гостей в меньшинстве. Получив численное превосходство, горняки усилили натиск и на 89-й минуте сократили разрыв после удара Юрия Кендыша, но на большее времени не хватило. Благодаря этой победе "Слуцк" вышел на первое место в турнирной таблице.

В первом сегодняшнем поединке в Бобруйске местная "Белшина" сыграла вничью со "Смолевичами" - 1:1.

"Белшина" и "Смолевичи", обменявшись голами с пенальти в конце матча, сыграли вничью в чемпионате Беларуси Оба гола были забиты с пенальти в последние 10 минут встречи - на 80-й минуте Сергей Глебко вывел хозяев вперед, а затем Евгений Барсуков восстановил паритет.

Стартовые встречи 5-го тура состоялись вчера в Минске. Столичный "Энергетик-БГУ" проиграл гостям из "Городеи" с результатом 0:1, а минское "Динамо" было сильнее "Немана" - 2:0.

Голы Горопевшека и Шикавки принесли минскому "Динамо" победу над "Неманом" в 5-м туре чемпионата Беларуси Первый тайм встречи на поле главной арены страны получился невыразительным. Обе команды почти не угрожали воротам, и счет не был открыт. Сразу после перерыва динамовцы стали действовать гораздо активнее и дважды добились успеха.

Заключительные матчи этого тура пройдут 18 апреля: "Рух" (Брест) - "Минск", "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Витебск" - "Динамо" (Брест), БАТЭ (Борисов) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Положение команд сейчас таково: "Слуцк" - 10 очков, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ", "Городея" - по 9, "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Динамо" (Минск), БАТЭ, "Ислочь", "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.-0-

Фото ФК "Шахтер"