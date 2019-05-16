Шестнадцать белорусских самбистов примут участие в чемпионате Европы в Испании

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по самбо, который пройдет 17-19 мая в Хихоне (Испания), выступят 16 белорусских спортсменов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный тренер сборной Беларуси по самбо Вячеслав Кот.

Среди наиболее титулованных белорусских атлетов за награды континентального форума поборются триумфатор I Европейских игр Степан Попов (весовая категория - 74 кг), четырехкратная чемпионка Европы Марина Жарская (52 кг), многократные призеры и чемпионы международных соревнований Анастасия Архипова (56 кг) и Екатерина Прокопенко (60 кг), трехкратная чемпионка мира Татьяна Мацко (64 кг), серебряный призер I Европейских игр Ольга Намазова (68 кг). Вячеслав Кот отметил, что два самбиста выступят в боевой дисциплине, остальные - в спортивной. По его словам, эти состязания станут генеральной репетицией перед II Европейскими играми.

В Хихоне выступят более 300 спортсменов из 29 стран. На предыдущем чемпионате Европы в Афинах белорусские самбисты завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых наград.

Во время II Европейских игр в Минске 144 самбиста разыграют 18 комплектов медалей. Соревнования пройдут 22-23 июня во Дворце спорта.-0-