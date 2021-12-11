Штангистка из Тайваня Куо Син Чжунь выиграла золото ЧМ в Узбекистане

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штангистка из Тайваня Куо Син Чжунь, выступающая в весовой категории 59 кг выиграла золото чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительнице удалось покорить вес 230 кг (рывок: 100 кг+толчок: 130 кг). Она же выиграла "малое" золото в упражнении толчок. Серебро завоевала колумбийка Йенни Альварес Кайседо - 226 кг (99 кг + 127 кг). Бронзу завоевала российская спортсменка Ольга Те – 218 кг (100 кг +118 кг). В упражнении рывок первое место заняла украинка Марина Гангур с результатом 101 кг.
Накануне в весовой категории 73 кг среди мужчин чемпионом мира по сумме двух упражнений стал индонезиец Рахмат Абдуллах – 343 кг (рывок:151 кг+ толчок:192). Также он выиграл "малое" золото в рывке.
Второе место занял Брикен Калья из Албании – 342 кг (156 кг+186 кг). Он же победил в упражнении рывок. Третье место оставил за собой оставил атлет из Таиланда Суттипон Джирам – 334 кг (154 кг+180 кг).
Выступят в Ташкенте и белорусские спортсмены: Павел Ходасевич (89 кг; группа А, 13 декабря), Пётр Асаенок (96 кг; группа В, 14 декабря), Александр Венскель (102 кг; группа В, 15 декабря) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг; группа А, 17 декабря).-0-