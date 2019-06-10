Шуневич: главным тренером ХК "Динамо-Минск" станет, скорее всего, иностранец

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным тренером хоккейного клуба "Динамо-Минск" станет, скорее всего, иностранец. Другие члены тренерского штаба будут выбраны из числа белорусских специалистов. Об этом сообщил журналистам по итогам рабочей встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко министр внутренних дел Игорь Шуневич, который председательствует в наблюдательном совете ХК "Динамо-Минск", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр сегодня доложил главе государства о формировании новой команды "Динамо-Минск" - тренерского состава и игроков. "В первую очередь мы занимаемся комплектованием тренеров, выбором кандидатуры главного тренера, помощников. Этот процесс практически завершен. В ближайшее время руководство клуба озвучит конкретные персоналии", - сказал он.

Вместе с тем Игорь Шуневич пока воздержался от озвучивания конкретных фамилий, отметив лишь, что "с большой долей вероятности главный тренер будет иностранцем, остальной тренерский штаб - будет белорусский".

"Мы отказываемся от легионерской формулы прошлого сезона. Практически в два раза будем сокращать число легионеров", - добавил он.-0-