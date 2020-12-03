Шведка Анна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведка Анна Эберг выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победитель женской спринтерской гонки на 7,5 км прошла дистанцию за 20 мин. 28,2 сек., ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. На 7,5 сек. отстала француженка Анаис Шевалье-Буше, также не допустившая промахов. Замкнула тройку призеров еще одна шведка Эльвира Эберг. Допустив одну неточность на огневом рубеже, скандинавка отстала от сестры на 28,5 сек.
Лучшей из белорусских биатлонисток стала промахнувшаяся один раз Динара Алимбекова, которая отстала от лидера на 50 сек. У нее седьмое место в итоговом протоколе. Елена Кручинкина заняла 29-е место (+1 мин. 41,7 сек., два промаха), Анна Сола - 45-я, (+2 мин. 2 сек., четыре промаха), Ирина Кривко - 65-я (+2 мин. 45,3 сек., три промаха). Всего стартовали 104 спортсменки.-0-