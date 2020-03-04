Шведская биатлонистка Элизабет Хегберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в "Раубичах"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская спортсменка Элизабет Хегберг выиграла спринтерскую гонку на финальном этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию в 7,5 км спортсменка преодолела за 21 мин. 42,7 сек. На второй позиции разместилась немка Стефани Шерер, уступив лидеру гонки 28,7 сек. Замкнула тройку сильнейших биатлонисток норвежка Аасне Скреде (отставание 29,8 сек.). Представительница сборной Беларуси Аделина Сабитова расположилась на 27-й строке итогового протокола.
Всего стартовали 62 спортсменки.
Мужчины выявят сильнейшего в аналогичной гонке сегодня в 15.00. Среди белорусов за награды соревнований поборются Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов.
Финальный этап Кубка IBU продолжится 5 марта спринтом у девушек (11.00) и юношей (14.00). Гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).
В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.-0-
Фото Дениса Костюченко