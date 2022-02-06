Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул выиграл золото ОИ на дистанции 5000 м

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул стал олимпийским чемпионом на дистанции 5000 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на льду Национального конькобежного овала в Пекине двукратный чемпион планеты 2021 года выиграл золотую медаль с новым олимпийским рекордом - 6 мин. 08,84 сек. Серебряным призером стал двукратный призер ОИ-2018 представитель Нидерландов Патрик Руст (+0,47 сек.), бронзовую медаль завоевал норвежский спортсмен Хальгейр Энгебротен (+1,04 сек.).
Всего участники конькобежного турнира XXIV зимних Олимпийских игр разыгрывают 14 комплектов наград. Беларусь представляют Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева и Игнат Головатюк. Соревнования конькобежцев завершатся 19 февраля.-0-