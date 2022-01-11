Шведский "Регле" – первый финалист Хоккейной Лиги чемпионов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хоккейной Лиге чемпионов определился первый финалист – им стал "Регле", представляющий чемпионат Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сезоне 2021/2022 "Регле" принял участие в Лиге чемпионов впервые, и сходу пробился в главный матч турнира. На полуфинальной стадии хоккеисты из Энгельхольма по сумме двух матчей обыграли четырехкратных победителей Лиги чемпионов – "Фрелунду", также выступающую в шведской лиге. Первый поединок, прошедший неделю назад, завершился в пользу "Регле" – 5:3, в ответном матче в Гетеборге "зелено-белые" снова были сильнее – 3:1.

На пути к финалу в раунде плей-офф "Регле" также прошел швейцарский "Цюрих Лайонс" и пражскую "Спарту". В минувшем сезоне чемпионата Швеции клуб из Энгельхольма завоевал серебряные награды, а в текущем регулярном чемпионате на данный момент занимает первую позицию.

Вторым финалистом Хоккейной лиги чемпионов станет победитель пары "Таппара" (Финляндия) – "Ред Булл Мюнхен" (Германия). Полуфинальные поединки этих команд, запланированные на 4-е и 11-е января, были отменены из-за вспышки коронавируса в немецком клубе. Решение руководства турнира относительно новых дат противостояния будет объявлено позднее.-0-