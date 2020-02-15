Швейцарец Джереми Финелло выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Мартель-Валь-Мартелло, белорус Виктор Кривко - 40-й

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарец Джереми Финелло выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Мартель-Валь-Мартелло (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Десятикилометровую дистанцию представитель альпийской страны преодолел за 24 мин. 20,4 сек., не допустив промахов на огневом рубеже. Россиянин Саид Каримулла Халили проиграл победителю 18,8 сек., допустив одну неточность на стрельбище. Норвежец Ларс Хельге Биркеланд с отставанием от победителя на 24,5 сек. и одним промахом занял третье место.

Фото IBU

Белорус Виктор Кривко проиграл швейцарскому стреляющему лыжнику 1 мин. 58,8 сек. и занял 40-е место в итоговом протоколе гонки. Завершится этап IBU в Италии гонками преследования у мужчин и женщин 16 февраля.-0-