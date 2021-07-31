Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала олимпийской чемпионкой

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (12-й номер мирового рейтинга) стала олимпийской чемпионкой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке за золото в женском одиночном разряде швейцарка победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (42) - 7:5, 2:6, 6:3. В матче за олимпийскую бронзу украинка Элина Свитолина (6) за два с половиной часа одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (20) - 1:6, 6:7 (5:7), 6:4.

Также сегодня в матче за бронзовую медаль мужского одиночного разряда испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, обыграл в трехсетовом поединке первую ракетку планеты серба Новака Джоковича - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Завтра в решающем поединке за титул олимпийского чемпиона российский теннисист Карен Хачанов (25) сыграет с пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Обладательницами бронзовых медалей в женском парном разряде стали бразильские теннисистки Лаура Пигосси и Луиза Стефани, которые в упорнейшей борьбе победили россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину - 4:6, 6:4, 11:9. Российские теннисистки по ходу решающего тай-брейка имели четыре матчбола, но не реализовали их. Завтра в матче за золото чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова встретятся с парой из Швейцарии Белинда Бенчич / Виктория Голубич.-0-