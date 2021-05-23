Швейцарские хоккеисты одолели датчан в матче ЧМ по хоккею в Латвии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарские хоккеисты с минимальным преимуществом одолели датчан в матче чемпионата мира по хоккею, который продолжается в Латвии – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча команд группы А проходила с игровым преимуществом швейцарцев, которые гораздо чаще угрожали воротам соперников. Скандинавская дружина старалась играть на контратаках и также доставила немало проблем соперникам. Судьбу встречи решил единственный гол на 14-й минуте. Его автором стал Тимо Майер. Также стоит отметить вклад в успех альпийской команды вратаря Рето Берра, который не позволил датчанам сравнять счет.

Помимо данной встречи, 23 мая команда Словакии выиграла у британцев – 2:1, а белорусы сенсационно оставили с поражением команду Швеции – 1:0.

После третьего игрового дня чемпионата мира турнирное положение в группе А таково: Россия –2 матча /6 очков. Словакия – 2/6, Швейцария – 2/6, Дания – 2/3, БЕЛАРУСЬ – 2/3. Швеция – 2/0, Чехия – 2/0, Великобритания – 2/0.

24 мая в группе А состоятся два матча: Словакия – Россия (Начало встречи:16.15) и Чехия – Беларусь (20.15).

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-