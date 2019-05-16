Швеция разгромила Австрию, Канада одолела Францию на чемпионате мира по хоккею в Словакии

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швеции разгромили Австрию со счетом 9:1 на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы мира после неудачного старта на турнире в матче с Чехией не знают поражений. Уже в первом периоде скандинавы отправили в ворота соперников пять шайб.

Наиболее заметными в составе шведов в прошедшей встрече были Габриэль Ландеског и Элиас Петтерссон ( у каждого по голу и две результативные передачи).

Турнирное положение группы группы В: Россия - 12 очков (4 матча), Швейцария - 12 (4), Швеция - 9 (4), Чехия - 6 (3), Латвия - 6 (3), Норвегия - 0 (4), Австрия - 0 (4), Италия - 0 (4).

В группе А хоккеисты Канады обыграли Францию - 5:2 и благодаря этому успеху вышли на второе место.

Турнирное положение группы А: Германия - 12 (4), Канада - 9 (4), США - 8 (4), Финляндия - 7 (3), Дания - 5 (3), Словакия - 3 (4), Франция - 1 (4), Великобритания - 0 (4).

На чемпионате мира по хоккею 16 мая в 21.15 состоятся еще два матча: Финляндия - Дания, Латвия - Чехия.-0-

Фото IIHF