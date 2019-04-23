Сильнейших гребцов из четырех стран определят на соревнованиях в Бресте

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня одновременно стартуют открытый Кубок Беларуси и открытые республиканские соревнования памяти защитников Брестской крепости по гребле на байдарках и каноэ, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью областного Центра олимпийского резерва по гребле Олег Голос.

В личных соревнованиях принимают участие представители команд областей и Минска, учащиеся РЦОП, УОР, ЦОР, СДЮШОР, ДЮСШ. В Брест прибыли спортсмены со всех регионов Беларуси, а также Грузии, Узбекистана, Молдовы - всего более 300 атлетов. В открытом Кубке будут состязаться взрослые гребцы - мужчины и женщины, в том числе прославленные спортсмены страны. Ожидается, что на воде Гребного канала зрители увидят Андрея Богдановича, Романа Петрушенко, Олега Юреню, Марину Литвинчук, Ольгу Худенко, Маргариту Махневу, Надежду Попок.

Традиционные соревнования памяти защитников Брестской крепости проводятся в седьмой раз. В них выступят юниоры и юниорки 2001-2003 годов рождения.

Церемония открытия состязаний состоится 24 апреля в 9.30. Одновременно будет организована демонстрационная площадка спортивного инвентаря. Соревновательная программа рассчитана на четыре дня, в течение которых будут проходить предварительные, полуфинальные и финальные заезды. Байдарочники и каноисты выявят сильнейших на дистанциях 200 м, 500 м и 1000 м.

Кроме того, 25 апреля пройдет семинар на тему "Научно-методическое и медицинское обеспечение подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ". Своим опытом с коллегами поделятся главный тренер национальной команды по этим видам спорта Владимир Шантарович, проректор БГУФК Владимир Клинов, директор НАДА Денис Мужжухин, другие специалисты.-0-