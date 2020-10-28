Скавыш признан лучшим игроком 27-го тура футбольного чемпионата Беларуси

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Скавыш признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В минувший уик-энд 30-летний нападающий борисовского БАТЭ оформил голевой дубль в победном домашнем поединке с "Витебском" (3:1). Максим Скавыш возглавляет список лучших бомбардиров 30-го национального первенства, забив 17 мячей. Он в четвертый раз включен в символическую сборную тура, а капитан БАТЭ Игорь Стасевич в седьмой раз вошел в команду тура.

Кроме двух борисовских игроков в сборную 27-го тура попали Сергей Черник, Дмитрий Игнатенко (оба - "Городея"), Владислав Климович, Доминик Динга (оба - "Динамо", Минск), Андрей Хачатурян, Юрий Габовда (оба - "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Денис Лаптев, Габи Кики (оба - "Динамо", Брест) и Юрий Кендыш ("Шахтер", Солигорск).

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ - 53 очка (27 матчей), "Шахтер" - 49 (26), "Неман" (Гродно) - 47 (27), "Динамо" (Брест) - 47 (26), "Торпедо-БелАЗ" - 47 (27), "Динамо" (Минск) - 45 (27), "Ислочь" (Минский район) - 44 (27), "Рух" (Брест) - 40 (27), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35 (26), "Витебск" - 34 (27), "Минск" - 34 (27), "Славия" (Мозырь) - 31 (25), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (26), "Белшина" (Бобруйск) - 20 (25), "Смолевичи" - 14 (27).

Расписание матчей 28-го тура:

6 ноября

"Ислочь" - "Минск", "Витебск" - "Рух";

7 ноября

"Смолевичи" - "Неман", "Слуцк" - "Городея", "Динамо" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ", "Шахтер" - БАТЭ;

8 ноября

"Белшина" - "Энергетик-БГУ", "Славия" - "Динамо" (Минск).-0-