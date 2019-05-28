"Слован" завершает выступление в КХЛ

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Братиславский "Слован" после семи сезонов в Континентальной хоккейной лиге возвращается в словацкую экстралигу. Такая информация размещена на сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

Член правления "Слована" Юрай Широки-младший на специальном брифинге отметил, что несмотря на усилия акционеров клуба, не удалось обеспечить финансирование выступления в КХЛ. "Соглашение с новым инвестором заключить не удалось, в связи с этим "Слован" возвращается в чемпионат Словакии. Мы сообщили КХЛ, что не смогли выполнить свои обязательства в срок. Я уже поговорил с главой Словацкого хоккейного союза Мартином Когутом о том, чтобы начать процесс возвращения "Слована" в национальную лигу", - сообщил Широки-младший.

За семь сезонов в КХЛ словацкий клуб дважды выступал в плей-офф, но не смог пройти дальше первого раунда.-0-