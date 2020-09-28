Словенские арбитры рассудят матч брестского "Динамо" и "Лудогорца" в плей-офф ЛЕ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу брестского "Динамо" и болгарского "Лудогорца" из Разграда рассудит бригада словенских арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Его ассистентами будут Андраж Ковачич и Грега Кордеж, резервный рефери - Нейц Кайтазович.

Матч за выход в групповой этап Лиги Европы между брестским "Динамо" и "Лудогорцем" состоится 1 октября на поле минского стадиона "Динамо", начало в 21.00.

Нынешний еврокубковый сезон брестские динамовцы начинали в квалификации главного континентального турнира - Лиги чемпионов. В первом раунде чемпионы Беларуси разгромили в Бресте казахстанскую "Астану" из Нур-Султана с результатом 6:3, затем дома обыграли чемпиона Боснии и Герцеговины "Сараево" с минимальным перевесом - 2:1, а в третьем круге уступили в Тель-Авиве израильскому "Маккаби" со счетом 0:1.-0-