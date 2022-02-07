Словенские прыгуны с трамплина выиграли смешанный командный турнир на Играх в Пекине

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Словенские прыгуны с трамплина стали чемпионами смешанного командного турнира на Играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Медали в этом виде программы разыгрывались на Олимпиаде впервые. За восемь прыжков квартет из Словении в составе Ники Крижнар, Урши Богатай, Тими Зайца и Петера Превца набрал 1001,5 балла, опередив ближайших преследователей более чем на 100 очков. Словенские девушки поднялись на подиум Игр-2022 уже во второй раз, Превц-старший стал олимпийским чемпионом впервые в карьере.

Серебряные награды завоевала четверка из России (Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Даниил Садреев, Евгений Климов). Эти олимпийские медали стали для российских прыжков с трамплина первыми с 1968 года. Бронзу сенсационно выиграли Александрия Лутитт, Эбигейл Стрейт, Мэттью Соукуп и Маккензи Бойд-Клаус из Канады - ранее прыгуны из этой страны не попадали в призы на крупных международных форумах.

В ходе соревнований представительницы команд Японии, Австрии, Германии и Норвегии, всерьез претендовавшие на награды, были дисквалифицированы за несоответствие костюма нормам.-0-