"Слуцк" и "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" не удержали победу в гостевом матче 12-го тура чемпионата Беларуси со "Слуцком", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Слуцке прошла с преимуществом хозяев поля, но счет открыли торпедовцы - на 70-й минуте отличился Валерий Горбачик, замкнувший верховую передачу Габриэла Рамоса. Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Виталия Павлова провели много атак, и на первой компенсированной минуте второго тайма Артем Сердюк восстановил равновесие - 1:1.
Позже состоятся еще три поединка: "Ислочь" (Минский район) - "Рух" (Брест), "Славия" (Мозырь) - "Неман" (Гродно), "Динамо" (Брест) - "Минск".
В стартовом матче 12-го тура "Смолевичи" одержали первую победу в этом первенстве, обыграв гостей из "Городеи" с крупным счетом 4:1.
Лидер чемпионата БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у "Витебска". Также в воскресенье бобруйская "Белшина" примет на своем поле минское "Динамо", а в Солигорске местный "Шахтер" встретится со столичным "Энергетиком-БГУ".
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 25 очков (11 матчей), "Энергетик-БГУ" - 22 (11), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (12), "Шахтер" - 21 (11), "Слуцк" - 18 (12), "Динамо" (Брест) - 16 (11), "Ислочь" - 15 (11), "Славия" - 15 (11), "Неман" - 14 (10), "Рух" - 14 (11), "Витебск" - 14 (11), "Минск" - 13 (9), "Динамо" (Минск) - 13 (11), "Городея" - 12 (12), "Смолевичи" - 7 (11), "Белшина" - 3 (11).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-