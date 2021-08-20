"Слуцк" примет футболистов "Витебска" в первом матче 20-го тура чемпионата Беларуси

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 20-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.В стартовом поединке футболисты "Слуцка" примут на своем поле гостей из "Витебска". В первом круге в Витебске эти соперники не выявили победителя - 0:0. На прошлой неделе "Слуцк" обыграл в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" со счетом 1:0, а витебчане на своем поле разошлись миром с мозырской "Славией" - 2:2.Завтра мозыряне примут у себя дома лидера турнира солигорский "Шахтер". Футболисты "Гомеля" сыграют на своей арене с минским "Динамо", а "Сморгонь" попытается набрать очки в домашней встрече с брестским клубом "Рух".Еще три встречи состоятся 22 августа. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет со столичным "Энергетиком-БГУ", футболисты "Минска" встретятся с гостями из гродненского "Немана", а в Бресте местное "Динамо" будет соперничать с жодинскими торпедовцами.Турнирное положение: "Шахтер" - 44 очка (16 матчей), БАТЭ - 43 (19), "Рух" - 39 (19), "Динамо" (Минск) - 39 (19), "Гомель" - 32 (18), "Динамо" (Брест) - 27 (19), "Минск" - 24 (18), "Витебск" - 24 (19), "Энергетик-БГУ" - 23 (18), "Ислочь" - 23 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (18), "Слуцк" - 18 (19), "Неман" - 18 (19), "Славия" - 14 (18), "Сморгонь" - 9 (19), "Спутник" - 7 (20).Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 14 мячей. На четыре гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.-0-