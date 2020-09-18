Смолевичи и Гродно примут стартовые матчи 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые матчи 24-го тура состоятся сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из двух сегодняшних поединков аутсайдеры первенства футболисты "Смолевичей" примут на своем поле брестский "Рух" (начало в 16.30). Хозяева проиграли пять предыдущих матчей подряд, уступив в 23-м туре в гостях борисовскому БАТЭ с результатом 2:5. Футболисты "Руха" на прошлой неделе проиграли у себя дома гродненскому "Неману" - 2:3. В матче первого круга в Бресте "Рух" и "Смолевичи" разошлись миром - 0:0.

Гродненская дружина сегодня сыграет на своей арене с гостями из "Минска" (начало в 18.30). Минчане в минувшем туре разгромили у себя дома "Городею" со счетом 3:0. В первом круге футболисты "Минска" победили "Неман" с результатом 4:3.

Оба сегодняшних матча телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

Еще три поединка пройдут в субботу, 19 сентября: "Витебск" - "Белшина", "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ", "Городея" - "Торпедо-БелАЗ";

Главные фавориты нынешнего сезона свои встречи 24-го тура проведут 20 сентября на выезде. Борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Слуцка", а солигорский "Шахтер" в Мозыре будет соперничать с местной "Славией". Также в воскресенье "Ислочь" встретится с минским "Динамо".

Турнирное положение: БАТЭ - 46 очков (23 матча), "Шахтер" - 46 (23), "Неман" - 41 (23), "Ислочь" - 38 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 38 (23), "Энергетик-БГУ" - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (22), "Рух" - 33 (23), "Динамо" (Брест) - 32 (21), "Витебск" - 30 (23), "Минск" - 25 (21), "Славия" - 24 (21), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (23), "Белшина" - 19 (23), "Смолевичи" - 14 (21).

Список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Беларуси возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), в активе которого 13 забитых мячей, на два гола меньше у Максима Скавыша (БАТЭ).-0-