"Смолевичи" примут футболистов "Минска" в перенесенном матче чемпионата Беларуси

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Смолевичей" сегодня встретятся на своем поле с "Минском" в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе оба сегодняшних соперника потерпели поражение. "Смолевичи" у себя дома разгромно проиграли брестскому "Руху" - 0:6, а футболисты "Минска" уступили в Гродно местному "Неману" со счетом 0:2.
Положение команд: БАТЭ (Борисов) - 49 очков (24 матча), "Шахтер" (Солигорск) - 46 (24), "Неман" - 44 (24), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 41 (24), "Ислочь" (Минский район) - 41 (24), "Рух" - 36 (24), "Динамо" (Брест) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (23), "Динамо" (Минск) - 33 (23), "Витебск" - 31 (24), "Славия" (Мозырь) - 27 (22), "Минск" - 25 (22), "Слуцк" - 21 (22), "Городея" - 20 (24), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (22).
Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-