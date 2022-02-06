6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финал соревнований в этой дисциплине пробились 12 спортсменок, у каждой из которых было по три попытки, чтобы показать лучший результат. После двух раундов Садовски-Синнотт шла второй, но в финальной попытке набрала 92,88 балла, что вывело ее на позицию лидера. Это золото стало первой в истории Новой Зеландии медалью высшей пробы на зимних Олимпиадах. Серебряную награду завоевала американка Джулия Марино, в своей лучшей попытке заработавшая 87,68 очка. Бронза на счету Тесс Коади из Австралии (84,15).

Завтра комплект наград в сноуборд-слоупстайле разыграют мужчины.-0-