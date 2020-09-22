Соболенко и Азаренко сохранили позиции, Саснович опустилась на одну строку в рейтинге WTA

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Арина Соболенко не играла и по-прежнему имеет в своем активе 3615 очков. 21 сентября она успешно стартовала на турнире во французском Страсбурге, обыграв в первом раунде австралийскую теннисистку Эллен Перес (239-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:3. Также сохранила свою позицию еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая добралась до четвертьфинала крупного турнира в Риме. Сейчас у нее 3122 балла и 14-е место. Александра Саснович опустилась с 95-й на 96-ю строку, имея 738 очков. Ольга Говорцова находится на 126-й позиции, набрав 570 баллов, Вера Лапко имеет 207 очков и занимает 291-е место.

Первая десятка мирового рейтинга сейчас выглядит так:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 7255,

3. Наоми Осака (Япония) - 5780,

4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,

5. Элина Свитолина (Украина) - 4740,

6. София Кенин (США) - 4700,

7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,

8. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335,

9. Серена Уильямс (США) - 4080,

10. Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010.

В мужском мировом рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 83-м месте, набрав 750 очков, у Ильи Ивашко 425 баллов и 136-я позиция.

Топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11260 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,

4. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,

5. Даниил Медведев (Россия) - 5890,

6. Стефанос Циципас (Греция) - 5175,

7. Александр Зверев (Германия) - 4650,

8. Маттео Берреттини (Италия) - 3030,

9. Гаэль Монфис (Франция) - 2860,

10. Денис Шаповалов (Канада) - 2660.

На следующей неделе ведущие теннисисты планеты в Париже примут старт в третьем в сезоне турнире серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Франции.-0-