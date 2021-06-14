Соболенко и Азаренко сохранили позиции, Саснович поднялась на две строки в рейтинге WTA

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на четвертой позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после финиша открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На "Ролан Гаррос" Арина Соболенко добралась лишь до 1/16 финала, уступив там будущей финалистке россиянке Анастасии Павлюченковой. В 1/8 финала она переиграла еще одну белоруску Викторию Азаренко, которая сохранила за собой 16-е место в мировом рейтинге, имея 3696 очков. Александра Саснович переместилась с 103-й позиции на 101-ю, набрав 818 баллов, у Ольги Говорцовой 133-е место (610 очков). На этой неделе Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на турнире в Берлине. В первом раунде соперницей Азаренко будет представительница Германии Андреа Петкович (129-й номер рейтинга WTA), а Соболенко стартует со второго раунда.

Первая десятка рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8245 очков.

2. Наоми Осака (Япония) - 7401.

3. Симона Халеп (Румыния) - 6330.

4. Арина Соболенко (Беларусь) - 6195.

5. София Кенин (США) - 5865.

6. Элина Свитолина (Украина) - 5835.

7. Бьянка Андрееску (Канада) - 5265.

8. Серена Уильямс (США) - 4931.

9. Ига Свентек (Польша) - 4435.

10. Каролина Плишкова (Чехия) - 4285.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) белорус Егор Герасимов находится на 76-й строке (937), Илья Ивашко занимает 90-е место (855), у Владимира Игнатика 356-я позиция (129). Сегодня Ивашко начнет выступление в основной сетке турнира в Галле, где его оппонентом будет прославленный швейцарец Роджер Федерер, занимающий 8-е место в мировом рейтинге.

Топ-10 рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков.

2. Даниил Медведев (Россия) - 10 143.

3. Рафаэль Надаль (Испания) - 8630.

4. Стефанос Циципас (Греция) - 7980.

5. Доминик Тим (Австрия) - 7425.

6. Александр Зверев (Германия) - 7350.

7. Андрей Рублев (Россия) - 5910.

8. Роджер Федерер (Швейцария) - 5605.

9. Маттео Берреттини (Италия) - 4103.

10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 3170.-0-