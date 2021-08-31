Соболенко и Азаренко вышли в 1/32 финала US Open

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки победно начали выступление на открытом чемпионате США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вторая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/64 финала переиграла в трехсетовом поединке сербскую теннисистку Нину Стоянович (94-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:0.

Виктория Азаренко (19) уверенно победила в двух партиях чешку Терезу Мартинцову (60) - 6:4, 6:0.

Еще одна белоруска Александра Саснович (90) уступила в первом раунде казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (20) - 2:6, 3:6.

Сегодня в 1/64 финала мужского одиночного разряда соперником белоруса Ильи Ивашко (53) будет американец Теннис Сандгрен (91). Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (82) сыграет с поляком Хубертом Гуркачем (13).

Общий призовой фонд US Open-2021 составляет $57,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,5 млн. Состязания на нью-йоркских кортах завершатся 12 сентября. В прошлом году чемпионский титул у мужчин впервые завоевал австриец Доминик Тим, у женщин второй раз турнир выиграла японская теннисистка Наоми Осака.-0-